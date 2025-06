Brescia, arrestato 20enne coinvolto in rapine e risse

Danno esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ventenne accusato a diverso titolo di atti di violenza e rapina e lo sorprendono con una ventina di cartucce in tasca. Questo a riprova della pericolosità sociale dello straniero che è stato rintracciato e arrestato.

L’operazione

Nei guai un cittadino tunisino di 20 anni, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’operazione ha consentito agli agenti della squadra mobile della Questura di Brescia di accertare il coinvolgimento del 20enne in una serie di episodi criminosi commessi tra marzo e dicembre 2024: rapine e furti ai danni di passanti; risse violente avvenute a Brescia nei pressi della stazione, a Salò e a Manerba del Garda; attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 15 cartucce calibro 6,35, elemento che rafforza il profilo di pericolosità del soggetto e l’allarme sociale destato dal comportamento di quest’ultimo.

La detenzione

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto a Canton Mombello a disposizione dell’autorità giudiziaria. «Non arretreremo di un solo passo – ha evidenziato il questore Paolo Sartori –. La Polizia di Stato è presidio di legalità e sicurezza. Chi pensa di poter impunemente seminare violenza e delinquenza sul nostro territorio troverà sempre una risposta ferma e decisa. La sicurezza dei cittadini è e resterà la nostra priorità assoluta».