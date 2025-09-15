Brescia, A2A inaugura a San Bartolomeo il nuovo centro di formazione

Un traliccio alto 16 metri, una cabina elettrica super accessoriata, un trasformatore che non ha segreti, botole di ogni forma e dimensione e pali a misura d’uomo, utilissimi per imparare il lavoro con i piedi per terra. Sono spuntati nelle ultime settimane in un’area a tinte azzurre e arancioni del quartiere San Bartolomeo che fino al 2002 ha ospitato i maxi serbatoi di deposito del gas di Retragas e, dopo essere rimasta per vent’anni in disuso, è diventata il centro di formazione di A2A.

Un centro, frutto di un investimento da oltre 1,5 milioni di euro, voluto da Unareti e cuore della Technical Academy del Gruppo. Questa mattina c’è stato il taglio del nastro.

L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Le finalità

Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, Mauro Ghilari, chief people and transformation officer di A2A, Federico Gerli, ad di Unareti, e Federico Manzoni, vicesindaco di Brescia, hanno evidenziato due aspetti dell’operazione: il rinnovato impegno del Gruppo per favorire la sicurezza di operatori e cittadini; e l’intervento di rigenerazione urbana che ha trasformato il sito dismesso di via Grazzine in una moderna «palestra» per l’addestramento dei nuovi operatori e per l’aggiornamento di quelli esperti, in primis di Unareti, ma in prospettiva anche di altre realtà del Gruppo.