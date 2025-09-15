Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaEconomiaGdB & Futura

Brescia, A2A inaugura a San Bartolomeo il nuovo centro di formazione

Barbara Bertocchi
Il sito dismesso di via Grazzine è diventato una moderna «palestra» per l’addestramento di nuovi operatori. Voluto da Unareti ha comportato l’investimento di oltre 1,5 milioni di euro
Loading video...
A2A, apre la prima Technical Academy
AA

Un traliccio alto 16 metri, una cabina elettrica super accessoriata, un trasformatore che non ha segreti, botole di ogni forma e dimensione e pali a misura d’uomo, utilissimi per imparare il lavoro con i piedi per terra. Sono spuntati nelle ultime settimane in un’area a tinte azzurre e arancioni del quartiere San Bartolomeo che fino al 2002 ha ospitato i maxi serbatoi di deposito del gas di Retragas e, dopo essere rimasta per vent’anni in disuso, è diventata il centro di formazione di A2A.

Un centro, frutto di un investimento da oltre 1,5 milioni di euro, voluto da Unareti e cuore della Technical Academy del Gruppo. Questa mattina c’è stato il taglio del nastro.

  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo
    L'inaugurazione del centro di formazione di A2A a San Bartolomeo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Le finalità

Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, Mauro Ghilari, chief people and transformation officer di A2A, Federico Gerli, ad di Unareti, e Federico Manzoni, vicesindaco di Brescia, hanno evidenziato due aspetti dell’operazione: il rinnovato impegno del Gruppo per favorire la sicurezza di operatori e cittadini; e l’intervento di rigenerazione urbana che ha trasformato il sito dismesso di via Grazzine in una moderna «palestra» per l’addestramento dei nuovi operatori e per l’aggiornamento di quelli esperti, in primis di Unareti, ma in prospettiva anche di altre realtà del Gruppo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
A2A
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario