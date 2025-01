A Brescia 400 minori stranieri soli, il Garante: «Pochi tutori»

Mauro Ricca ha anche lanciato un appello alle associazioni bresciane delle imprese e dell’artigianato affinché «i ragazzi possano trovare un lavoro sicuro»

Sono molti i minori non accompagnati che arrivano in Italia - Foto d'archivio

«I minori stranieri non accompagnati giungono in Italia per trovare un’occupazione e restituire alle famiglie d’origine il denaro del viaggio. Non conoscono l’italiano, non hanno un’istruzione e vivono una situazione di disagio e vulnerabilità. Il mondo del lavoro tende a inserirli in un modo non proprio strutturato. E in molti casi rischiano di diventare vittime dell’occupazione che stavano cercando». “Nascosti in Piena Vista” è il nostro ultimo report pubblicato. Il focus è il passaggio alla m