Breno, lavori per mettere in sicurezza gli affreschi del Romanino

Il restauro è già in corso nella chiesa di Sant’Antonio e s’inserisce in un percorso di tutela e valorizzazione

Giuliana Mossoni 18 settembre 2026 2 ' di lettura

Un dettaglio di un affresco Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti RomaninoaffreschirestauroBreno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...