A Breno il convegno sul futuro delle concessioni idroelettriche

Il futuro delle concessioni idroelettriche e il ruolo strategico dell’energia rinnovabile per i territori montani saranno al centro del convegno organizzato per sabato prossimo, 31 gennaio, alle 11, nella sala Assemblee del Bim a Breno. Un incontro promosso in un periodo scelto non a caso, ma topico per la definizione delle nuove regole di assegnazione dei grandi impianti di derivazione. Ospiti d’eccezione saranno il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani (da remoto), cui sarà affidata l’apertura dei lavori, e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Il tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche è da tempo al centro del dibattito anche in Valcamonica, tra grossi investimenti per l’ammodernamento degli impianti, garanzie di sicurezza, tutela dell’ambiente e, soprattutto, attesa di significative ricadute sul territorio. La questione coinvolge la Regione, il Governo, i grandi player dell’energia ma anche gli enti locali ed è per questo che parteciperanno alcuni dei principali protagonisti del settore.

Gli interventi

Tra gli interventi spiccano quelli del presidente di Enel Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato di Edison Nicola Monti, chiamati a confrontarsi sul quadro normativo e sulle prospettive industriali del comparto idroelettrico. Le conclusioni sa ranno affidate ai responsabili nazionali dei dipartimenti Economia di Forza Italia Maurizio Casasco, Energia Luca Squeri e Montagna Emily Rini. A introdurre saranno il presidente della Comunità montana Corrado Tomasi, tra i principali attori a livello locale della partita e il sindaco di Edolo Luca Masneri, organizzatore dell’iniziativa ed esperto del settore.

«L’incontro punta a fare della Valcamonica un laboratorio di confronto su uno dei dossier più rilevanti dei prossimi anni – afferma Masneri –, io sono per la riassegnazione diretta delle gare, ma con garanzie sicure e potenziate per i territori».

Il convegno sarà anche trasmesso in streaming sul canale YouTube di Forza Italia.