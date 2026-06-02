Si toglie il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: arrestato

È successo nel pomeriggio di ieri, 1° giugno, quando i militari della stazione di Darfo Boario Terme, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il giovane tunisino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati in materia di stupefacenti e per questo sottoposto alla misura cautelare.

Il 23enne è riuscito a recidere il dispositivo elettronico delocalizzato, allontanandosi dalla propria abitazione e facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato immediatamente: l'attivazione tempestiva del piano di ricerca da parte dei carabinieri ha permesso di perlustrare rapidamente il paese. Il fuggitivo è stato intercettato poco dopo mentre si spostava sulla pubblica. Alla vista delle pattuglie, il 23enne ha tentato di scappare a piedi, ma è stato bloccato praticamente subito.

In carcere

Una volta ricostruita la dinamica, il ragazzo è stato portato in carcere a Brescia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.