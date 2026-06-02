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Si toglie il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: arrestato

È successo ad Angolo Terme: il 23enne, già noto per questioni di droga, è stato rintracciato in strada
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il ragazzo era ai domiciliari con il braccialetto elettronico
Il ragazzo era ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Si toglie il braccialetto elettronico ed evade dagli arresti domiciliari: 23enne residente ad Angolo Terme rintracciato e arrestato dai carabinieri.

Il fatto

È successo nel pomeriggio di ieri, 1° giugno, quando i militari della stazione di Darfo Boario Terme, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il giovane tunisino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati in materia di stupefacenti e per questo sottoposto alla misura cautelare.

Il 23enne è riuscito a recidere il dispositivo elettronico delocalizzato, allontanandosi dalla propria abitazione e facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato immediatamente: l'attivazione tempestiva del piano di ricerca da parte dei carabinieri ha permesso di perlustrare rapidamente il paese. Il fuggitivo è stato intercettato poco dopo mentre si spostava sulla pubblica. Alla vista delle pattuglie, il 23enne ha tentato di scappare a piedi, ma è stato bloccato praticamente subito.

In carcere

Una volta ricostruita la dinamica, il ragazzo è stato portato in carcere a Brescia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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