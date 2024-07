Bozzoli ha incontrato i suoi legali per la prima volta dopo l’arresto

Per la prima volta da quando è stato arrestato Giacomo Bozzoli ha incontrato i suoi legali.

In mattinata infatti l’avvocato Luigi Frattini - difensore di Giacomo fin da quando a dicembre 2015 è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio - accompagnato dal figlio Giovanni, ha incontrato nel carcere di Bollate il 39enne condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario.