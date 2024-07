Compagna e figlio stanno rientrando: Giacomo Bozzoli ancora in fuga

Si sono divisi i destini di Giacomo Bozzoli, della compagna e del figlio. Sono ore cruciali queste in merito alla scomparsa di Giacomo Bozzoli, latitante da lunedì dopo essere stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario.

Secondo le ultimissime ricostruzioni la compagna e il figlio stanno rientrando in treno dalla Spagna dopo che la famiglia ha trascorso dieci giorni dal 20 al 30 giugno in un albergo nel sud della Spagna.

Giacomo Bozzoli sta dunque proseguendo la fuga da solo.