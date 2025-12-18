A Bovegno l’acquedotto della Valle è (quasi) realtà dopo 40 anni
Dopo una gestazione complessa, mediazioni esterne e un dialogo durato mesi per garantire il rispetto del territorio, e di tutti gli enti coinvolti, hanno preso il via da un paio di settimane, a Bovegno, i lavori per il nuovo impianto di potabilizzazione che abbraccerà tutto il territorio valtrumplino.
Il cantiere, aperto in località Campasso in un’area parzialmente privata, si inserisce nell’ampio progetto dell’Acquedotto comprensoriale dell’Alta e Media Valle Trompia promosso e finanziato da Acque Bresciane.
Come sarà
L’impianto fornirà acqua potabile ai comuni di Bovegno, Pezzaze, Tavernole sul Mella, Marcheno, Gardone Valtrompia, Sarezzo, Lumezzane e Villa Carcina, abbracciando, quindi, alta, media e bassa valle, integrando e rafforzando le fonti di approvvigionamento già esistenti.
L’impianto, che avrà una potenzialità di produzione pari a 110 litri al secondo, sarà realizzato da alcune aziende, locali e non, capeggiate dall’impresa Torricelli srl di Forlì: Facchetti Costruzioni spa, di Pontoglio, Ans srl di Polaveno e Micron srl di Castel Ivano, in provincia di Trento.
L’appalto
L’appalto prevede la progettazione esecutiva e la costruzione del nuovo impianto di potabilizzazione, comprensivo dell’attraversamento aereo del Mella, del fabbricato che ospiterà l’impianto, delle opere civili annesse, delle condotte di processo, dei serbatoi e delle apparecchiature elettromeccaniche necessarie al trattamento automatizzato delle acque, nonché della viabilità di servizio.
Il sistema di potabilizzazione sarà realizzato secondo un approccio multi-barriera, articolato in più stadi di filtrazione in serie, fino al trattamento mediante membrane di ultrafiltrazione e disinfezione finale prima dell’immissione in rete. Del progetto si era iniziato a parlare a livello ancora negli anni 80: la sede è variata varie volte passando anche da Tavernole; fino alla decisione di realizzare l’impianto a Bovegno.
