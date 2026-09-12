Botticino, calpesta una vipera durante la passeggiata: è in ospedale

Stava accompagnando il suo cane in una delle solite uscite quotidiane, lungo una strada vicino a casa, che attraversa una zona boschiva e dei campi, quando ha inavvertitamente calpestato una vipera venendo morso.
Disavventura e un po' di apprensione, venerdì pomeriggio, per un 65enne di San Gallo, frazione collinare di Botticino: «stava camminando lungo via Val del Fò di Sotto, come fa tutti i giorni – raccontano i famigliari – quando ha visto una macchina sopraggiungere verso di lui, motivo per cui si è fatto da parte, a lato della carreggiata, per consentire al veicolo di passare: è stato in quel momento che ha sentito una stilettata improvvisa al piede, e, abbassato lo sguardo, ha visto la vipera accanto a sé».
Senza perdere tempo, e cercando di mantenere la calma, il signore è rientrato a casa, distante qualche centinaio di metri, e ha riferito alla figlia l'accaduto. Data l'ora di punta, i due hanno deciso di recarsi autonomamente in ospedale, senza chiamare i soccorsi ed attenderne l'arrivo. Giunti agli Spedali Civili, al 65enne, giudicato in codice arancione, è stato somministrato il siero antiveleno e per l'uomo è stato poi disposto il ricovero. Le sue condizioni sarebbero buone, ma l'osservazione rimane stretta, in contatto anche con il Centro Antiveleni di Pavia. La raccomandazione, per quanti fanno passeggiate in natura, è quella di prestare sempre massima attenzione.