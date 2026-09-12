Botticino, calpesta una vipera durante la passeggiata: è in ospedale

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Disavventura e un po' di apprensione, venerdì pomeriggio, per un 65enne della frazione di San Gallo: le condizioni sono buone, ma è in osservazione al Civile

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali