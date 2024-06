Borseggiatrice sorpresa a rubare in piazza Vittoria durante la Mille Miglia

Una borseggiatrice è stata arrestata dalla Polizia di Stato durante il transito della Mille Miglia in piazza Vittoria. La donna, di origini straniere, è stata notata mentre cercava di sottrarre portafogli e beni ai turisti nei pressi di un punto di ristoro della piazza. La donna, una vecchia conoscenza degli agenti della Questura, avrebbe tentato la fuga ma è stata bloccata tra la folla.

Poco dopo è stato fermato anche il compagno, un uomo di origine peruviana. Indossata una maglia bianca con i marchi della Freccia Rossa e con un facsimile del pass ha cercato di entrare nel villaggio Mille Miglia per proporsi come il rappresentante fi una raccolta di fondi per beneficenza. In azione sempre la Polizia di Stato.