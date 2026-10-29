Borse di studio, la Provincia ne mette a disposizione 185

La Provincia di Brescia aumenta le risorse destinate agli studenti meritevoli. Per l'anno scolastico 2025-2026 sono disponibili 185 borse di studio, per uno stanziamento complessivo di 60mila euro. Un investimento in crescita rispetto all'edizione precedente, quando i contributi assegnabili erano 155, per un totale di 49mila euro. Trenta borse in più, dunque, e 11mila euro aggiuntivi per sostenere l'impegno scolastico dei giovani bresciani.
L'iniziativa si rivolge agli studenti residenti in provincia di Brescia che, nell'anno scolastico 2025-2026, hanno frequentato il terzo anno delle scuole superiori oppure hanno conseguito il diploma. Per accedere al contributo è necessario aver ottenuto una media di almeno 8,5 in terza o una votazione non inferiore a 90 centesimi all'esame di maturità. È inoltre richiesto un Isee 2026 non superiore a 35mila euro.
La distribuzione
Le borse hanno un valore di 200 euro per gli studenti del terzo anno e di 400 euro per i diplomati. La distribuzione interessa tutti i principali percorsi formativi: 55 contributi sono destinati ai licei, altrettanti agli istituti tecnici, 40 agli istituti professionali, 10 ai percorsi di istruzione e formazione professionale sussidiaria e 25 agli enti di formazione accreditati dalla Regione e ai centri di formazione professionale.
«Vogliamo offrire agli studenti un segnale concreto di attenzione e incoraggiamento, perché dietro ogni risultato ci sono impegno, responsabilità e determinazione», sottolinea il consigliere provinciale delegato all'Istruzione Agostino Damiolini. La scelta, aggiunge, è quella di «riconoscere il merito non solo al termine degli studi, ma lungo l'intero percorso di crescita scolastica».
Le domande devono essere presentate entro le 23.59 di domenica 22 novembre, esclusivamente in formato pdf, attraverso la Pec culturaformazione@pec.provincia.bs.it oppure all'indirizzo e-mail merito@provincia.brescia.it. L'avviso completo, i requisiti e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Brescia, nella sezione dedicata agli avvisi di concessione di contributi economici.