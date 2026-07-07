Borno, tre giorni di sfide nel Medioevo: il palio torna e compie 20 anni

Un salto nel Medioevo: da venerdì a domenica a Borno torna il Palio di San Martino, che quest’anno raggiunge il traguardo della ventesima edizione. Per tre giorni il centro storico sarà animato da figuranti, musici, armigeri, giochi antichi, spettacoli e momenti conviviali, con al centro le sei contrade bornesi, che torneranno a sfidarsi per conquistare il drappo del palio, in un clima che coinvolge residenti, villeggianti e visitatori.
L’edizione 2026 sarà ancora più ampia grazie al ritorno del Palio dei borghi armati, giunto alla terza edizione, quando in campo scenderanno le rappresentanze di otto comuni della media Valcamonica, ovvero Borno, Bienno, Breno, Lozio, Malegno, Niardo, Ossimo e Piancogno.
Cosa succede
Il programma si aprirà venerdì alle 20.30, con la partenza del corteo dal fondo del paese e il passaggio nelle contrade per raccogliere i giocatori. Alle 21.30, in piazza, sono previste la benedizione dei vessilli, la presentazione del programma, delle contrade, dei borghi e dei campioni, oltre all’avvio dei primi giochi con la battagliola e l’assedio.
L’indomani il palio entrerà nel vivo fin dal mattino, con alle 9 il ritrovo in piazza per i giochi dei bambini, seguiti alle 11 dalla corsa dell’ubriaco e, dopo pranzo, le gare nel parco sotto Villa Guidetti, dove si svolgeranno prove come palla corda e «tira la coda al gatto». Alle 19 la festa tornerà in piazza con il banchetto a base di carni allo spiedo, mentre alle 21.30 su via Veneto si disputerà la prima prova notturna della corsa del formaggio e a seguire spazio al trabucco, «tir del borel» e al nuovo gioco far festa. Domenica si partirà alle 9.15 con la messa del palio in latino e altre prove; nel pomeriggio la seconda prova della corsa del formaggio, «el slitù», la disfida delle mura e la corsa degli zoccoli.
Gran finale
La ventesima edizione si chiuderà alle 18 con l’assegnazione del Palio di San Martino e del Palio dei borghi armati, mentre alle 21 è in programma lo spettacolo di fachirismo con Shezan.
«Vent’anni di Palio sono un traguardo straordinario, che testimonia la vitalità e l’amore per le nostre radici, divenuto poi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sull’Altopiano – commentano gli organizzatori –. Quest’anno vogliamo che sia una festa totale. La sfida dei Borghi armati dimostra come questa manifestazione sia diventata un punto di riferimento non solo per Borno, ma per tutta la media Valle, per vivere insieme tre giorni di pura magia medievale».