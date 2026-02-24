Borgosatollo, strade danneggiate: è tempo di lavori in centro storico

È la via centrale del paese ed è quindi particolarmente trafficata. Un via vai di mezzi che lascia, ovviamente, delle conseguenze sulla strada. Ecco quindi che l’Amministrazione comunale ha deciso che fosse tempo di una sistemazione per piazza Giovanni XIII. «Un intervento che ormai non poteva più essere rinviato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Frusca –, a causa del flusso di traffico alcuni tombini hanno ceduto andando così a danneggiare anche le pietre del fondo stradale».

Il progetto

Il cantiere è stato aperto in questi giorni, la zona è quella di via Roma, via Santissima, via IV Novembre e via Molino Vecchio e fronte canonica e chiesa parrocchiale. Strade percorse non solo da automobili, ma anche da autobus, «una forte sollecitazione –continua l’assessore Frusca – soprattutto nella svolta tra via IV Novembre e via Molino Vecchio ha determinato un costante deterioramento della strada in pietra, abbiamo scelto una delle società più quotate a livello nazionale per la sistemazione, appunto, di strade in pietra e quindi confidiamo che la soluzione tecnica proposta possa risolvere i vari problemi».

Un intervento per le casse comunali da 31.700 euro. Per consentire la manutenzione straordinaria, in via IV Novembre, dall’incrocio con via San Giovanni Bosco fino a piazza Giovanni XXIII, sono stati istituiti vari provvedimenti: chiusura totale al traffico; divieto di sosta con rimozione forzata; limite massimo di velocità a 30 km/h ed istituzione del doppio senso di marcia per i soli residenti. È inoltre prevista la deviazione della linea 14 degli autobus che passeranno da via Foscolo e via Donatori di sangue. Per il periodo di cantiere, l’Amministrazione chiede ai cittadini e ai commercianti presenti nel tratto di via IV novembre dal civico 1 al civico 25 di esporre i rifiuti al di fuori dell’area; non sarà infatti garantita la raccolta porta a porta in questo tratto. «Piazza Giovanni XXIII è il crocevia nevralgico del paese – conclude Frusca – è nostra intenzione mantenerlo ordinato e sicuro per veicoli, pedoni e ciclisti».