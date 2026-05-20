Borgosatollo: a Cascina Modonesi 20 alloggi per l’edilizia pubblica

La prima ristrutturazione, che l’ha trasformata da cascinale fatiscente a corte con appartamenti di edilizia residenziale pubblica, venne eseguita tra il 1991 e il 1999, in più intervalli. La prima inquilina entrò nel 1995. Dal 1999 la Cascina Modonesi ha accolto 18 appartamenti di edilizia residenziale pubblica destinati agli ultra 65enni. Due unità erano dedicate ad iniziative di tipo sociale, mentre al piano terra ha trovato spazio il Centro sociale anziani Arcobaleno. Dal 2016 le regole di affidamento e gestione degli appartamenti – che ora non si chiamano più Edilizia residenziale pubblica (Erp), ma Servizi abitativi pubblici (Sap) – seguono il relativo regolamento della Regione e non possono più riguardare il singolo Comune, ma l'intero Ambito, ovvero il distretto Brescia Est, con 13 Comuni tra cui Borgosatollo. Non possono più essere, inoltre, completamente destinati a una sola tipologia di utenza. Dal 2016 quindi gli appartamenti vengono destinati secondo il regolamento e non più solo agli over 65.

Uno scorcio di Cascina Modonesi

Con la riqualificazione del 2023-2024, con fondi complementari al Pnrr, si è passati alla riqualificazione di tutto l'immobile, portando la capienza a 20 appartamenti, recuperando tutti gli spazi possibili per il tema «casa» e mantenendo il Centro sociale Arcobaleno al piano terra.

Dal 2023 si sono succeduti diversi interventi sull’immobile, come ad esempio il miglioramento sismico delle strutture portanti, l’efficientamento energetico mediante la realizzazione di contropareti con interposto strato di isolamento, sostituzione dei serramenti, coibentazione delle coperture, stesa di strato isolante nel sottotetto, a sistemazione delle pavimentazioni ammalorate dei ballatoi e l’adeguamento degli impianti elettrici e idraulici.

Non sono mancate le operazioni di miglioramento sismico e di efficientamento energetico che hanno interessato anche la parte destinata a servizi pubblici, sia per il salone destinato a centro di aggregazione per anziani sia per le piccole sistemazioni del cortile interno e del giardino a seguito degli interventi proposti, oltre alla sistemazione e riqualificazione del Parco Torosani adiacente alla Cascina. Per conservare la storicità dell’immobile si sono utilizzati colori di calce più rustici come quelli di un tempo nei cascinali, si è poi eseguito un cappotto in canapa. L’intervento è finanziato dal fondo Programma sicuro verde sociale complementare del Pnrr di 3.375.210 euro.

I bandi per l’assegnazione

«Dal 2023 i residenti dell’edificio si sono dovuti trasferire e hanno avuto residenze alternative come la casa di riposo del paese o Palazzo Facchi, per poi ritrasferirisi qui quando tutto era pronto – spiega la sindaca di Borgosatollo, Elisa Chiaf –. Nella Cascina Modonesi abbiamo recuperato due appartamenti e 18 li abbiamo riqualificati; gli appartamenti si ottengono mediante bando di assegnazione. La domanda sul territorio borgosatollese è elevata: per 8 alloggi abbiamo ricevuto 150 domande. Nell’ambito della morosità legata alle abitazioni, l’Amministrazione supporta un centinaio di famiglie che faticano a pagare gli affitti».