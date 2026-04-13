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Il Booktrailer film festival porta i libri in scena al teatro Sociale

Francesca Marmaglio
La «Serata Europea di Premiazione» si terrà il 17 aprile alle 20.30. Quest’anno i Paesi partner della rassegna sono Italia, Bulgaria, Croazia, Polonia, Romania, ma al concorso hanno partecipato anche Slovenia e Inghilterra
Il pubblico di una passata edizione del Booktrailer Film Festival - © www.giornaledibrescia.it
Il pubblico di una passata edizione del Booktrailer Film Festival - © www.giornaledibrescia.it
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Tornare alla lettura passando dal cinema, dalle immagini, dalla rapidità dei messaggi, come piace alle nuove generazioni, che sembrano sempre più abituate a consumare tutto velocemente, ma che in realtà – se sollecitate – sono formate da giovani attratti molto spesso dalla profondità di concetti e dalle emozioni. Viaggia su questo mare, ormai da quattordici edizioni, il Booktrailer film festival che quest’anno vedrà la sua «Serata Europea di Premiazione» il 17 aprile alle 20.30, al teatro Sociale.

Oltre i confini

Fondatore, promotore e organizzatore del progetto il liceo Calini che aveva adottato i book trailer come strategia educativa già nel 2007: «C’è grande entusiasmo – ha detto la dirigente dell’istituto scolastico cittadino, Melania Stracquadaino –, gli studenti e le studentesse hanno partecipato con grande voglia. Il festival ha superato da un po’ i confini italiani e raggiunto l’Europa e per noi questo è un plus».

Quest’anno i Paesi partner del Booktrailer film festival sono Italia, Bulgaria, Croazia, Polonia, Romania, ma al concorso hanno partecipato anche la Slovenia e l’Inghilterra: «Questo è un bel modo – ha detto l’assessora comunale Anna Frattini – di attivare ragazzi e ragazze non solo nell’attenzione alla lettura, ma anche nel rendersi protagonisti di una storia».

La serata finale

Per la prima volta la serata finale sarà a pagamento: i biglietti costano 6,80 euro (inclusa la prevendita sulla piattaforma Vivaticket): «È stata una scelta obbligata determinata dalla necessità di sostenere i costi del progetto – ha spiegato Laura Forcella, responsabile scientifica del Festival e prossima a ricevere il 2 giugno in Loggia l’onorificenza del Cavalierato della Repubblica –. Sono due anni che il progetto non riceve i finanziamenti ministeriali. Speriamo di resistere e di continuare anche il prossimo anno».

Durante la serata, che sarà presentata dal giornalista di Teletutto Fabio Gafforini, saranno assegnati cinque premi: miglior booktrailer italiano, miglior booktrailer della sezione junior, miglior booktrailer accessibile, miglior booktrailer europeo e booktrailer più votato online. Sarà ospite d’onore la regista Antonietta De Lillo

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