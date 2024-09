Bomba alla Polgai, si torna in aula il 14 ottobre con i primi testimoni

Entrerà nel vivo il prossimo 14 ottobre il processo a carico dell’anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche per la bomba alla Polgai di Brescia nel dicembre del 2015.

Nell’udienza di questa mattina Procura, Difesa e Parte Civile – il ministero dell’Interno si era costituito nella precedente udienza – hanno presentato le proprie liste testi. Il tribunale ha ammesso un massimo di 30 testimoni per la Procura.

L’imputato è sempre stato collegato con l’aula della Corte d’Assise in videoconferenza. Si torna in aula il prossimo 14 ottobre per l’esame dei primi testimoni dell’accusa.