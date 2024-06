«Bolidi e dimore», la città apre le porte e i cortili più belli alle auto d’epoca

Con «Bolidi e dimore» Brescia apre le porte alla Mille Miglia. O, per meglio dire, i cancelli di alcuni dei palazzi più prestigiosi. Ma apre anche il suo cuore ai bimbi ricoverati al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civile, che potranno ammirare in anteprima alcune delle vetture che parteciperanno alla corsa più bella del mondo.

Per la seconda edizione dell’iniziativa gli organizzatori hanno pensato in grande: sabato e domenica, dalle 10 alle 18.30, una quarantina di gioielli a quattro ruote saranno ospitati in otto cortili del centro storico abitualmente chiusi al pubblico.

La mappa di Bolidi e Dimore

Nata in collaborazione con il Club della Mille Miglia Franco Mazzotti e con 1000 Miglia srl, l’iniziativa propone un confronto tra design automobilistico e linee architettoniche. «Grazie a questo evento la Mille Miglia prolunga i giorni dedicati alla gara, che partirà il martedì seguente per concludersi sabato 15 giugno con la Notte Bianca», commenta la presidente di 1000 Miglia srl, Beatrice Saottini. Mentre Aldo Bonomi, numero uno dell’Aci, rimarca il «felice connubio tra cultura e industria che viene celebrato dalla manifestazione in pieno spirito Mille Miglia».

Novità di quest’anno per «Bolidi e dimore», come si è accennato, è il prologo che si terrà la mattina di sabato 8, quando – in collaborazione con Abe, l’Associazione Bambino Emopatico odv – alcune vetture transiteranno, prima di essere esposte, all’Ospedale Civile di Brescia per incontrare i piccoli pazienti. «È davvero un bel regalo per i bimbi ricoverati: contribuirà a creare un’atmosfera sorridente e serena», sottolinea entusiasta il dottor Fulvio Porta, che aggiunge: «Oggi l’85% dei bimbi ematologici guarisce. Noi ne seguiamo circa 250».

Dalle 8.45 alle 9.30, dunque, le vetture d’epoca sosteranno nell’area interna dell’ospedale, per poi avviarsi verso i palazzi dove saranno esposte dalle 10.