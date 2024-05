Blu in Bici, le due ruote protagoniste in centro e non solo

Le due ruote declinate in tutte le loro sfumature: biciclette elettriche, tandem condivisi, adattabili anche per le persone con disabilità, bici per il trasporto di persone in carrozzina, decorate dagli artisti, per i più piccoli. Blu in Bici, la giornata dedicata alla bicicletta voluta dall’Amministrazione comunale e da Brescia Mobilità da stamattina ha chiamato a raccolta appassionati, neofiti, semplici curiosi.

In piazza Loggia

Il cuore è piazza della Loggia ma gli stand sono anche in Largo Formentone e in piazzetta Bella Italia. Ce n’è per tutti i gusti. La e-bike, quella tradizionale, con possibilità di provarle a corredo, workshop sulle riparazioni delle bici, test biometrici e per le attrezzature. Radio Bresciasette trasmette in diretta con interviste, musica, intermezzi divertenti e talk. Due ruote, natura e cultura: tour scandiscono e scandiranno la giornata, verso la Franciacorta, in Maddalena, per scoprire i luoghi più belli di Brescia. Oggi per l’occasione è anche domenica ecologica, con lo stop alle auto in centro e possibilità di viaggiare per l’intera giornata sul trasporto pubblico con il biglietto unico.

Mobilità green

Sensibilizzare sulla mobilità sostenibile, sul riuso e sulla condivisione. Anche questo è Blu in Bici. Ciclopop, la Ciclofficina popolare che sarà inaugurata in via Milano domenica prossima, spiegano i volontari, «non è un’officina a pagamento. Il martedì sera in via Milano 65 si può riparare gratuitamente la bicicletta lasciando un’offerta».

E sempre in piazza Loggia c’è il BiciCheck, il controllo gratuito della propria bicicletta, con piccole riparazioni, se necessarie, da parte dei tecnici di Brescia Mobilità. In Largo Formentone, nell’area Bimbinbici preparata da Fiab, i più piccoli si divertono con letture, laboratori, circuiti in bici. Incuriosiscono le cargo bike per tutta la famiglia: è stata messa a punto addirittura una Cargo Bike Challenge una prova di abilità e agilità. Gli artisti di True Quality dipingono i telai delle biciclette. Due ruote e creatività, in attesa del calar della sera quando partirà il Ciclocinema, un cinema speciale che funziona a pedali.

Bici storiche in piazza Vittoria

Esposizione in piazza Vittoria di biciclette dei mestieri del Motoclub di Flero nel quadro di Blu in Bici. In piazza della Vittoria sono esposte alcune decine di biciclette degli anni Venti e Trenta utilizzate da artigiani nell'esercizio dei loro mestieri. Dallo spazzacamino al medico, dallo stagnino al tostatore di caffè passando per il calzolaio e l'imbianchino, le vecchie biciclette hanno mostrato il mondo ormai trascorso di un passato operoso di lavoro e impegno per sfuggire alla miseria. Centinaia le persone che hanno ammirato le vecchie bici nel cuore della giornata ecologica.