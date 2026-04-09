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Bione: a fuoco il trattore, poi anche il bosco

Ubaldo Vallini
L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di oggi: una colonna di fumo nero saliva alta in località Pile
  • Incendio al trattore a Bione
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    Incendio al trattore a Bione
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Intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre dell’Antincendio boschivo, sulle montagne di Bione. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di oggi: una colonna di fumo nero saliva alta in località Pile, territorio bionese con veduta sul Savallese.
A prendere fuoco per prima è stata la motrice John Deere di un agricoltore di Sabbio Chiese, che proprio alle Pile stava portando un carico di letame, buono per l’orto dei proprietari di un capanno.
«Ho visto le fiamme di sotto la cabina, ho provato ad infilarci dentro la giacca per soffocarle, ma non ci passavo nemmeno con le mani» ha raccontato il giovane agricoltore.
Dall’altra parte della vallecola, trecento metri in linea d’aria, stava osservando la scena Edi, bionese con rustico in Falghetto, che quando le fiamme hanno cominciato a lambire gli alberi vicini non ci ha pensato su più di tanto: ha infilato il «soffiatore» nella Panda ed è partito.
Provvidenziale il suo intervento per limitare i danni almeno al bosco. Poi sono arrivati i Vigili del Fuoco da Salò con un mezzo fuoristrada dotato di modulo acqua. E la squadra antincendio di Bione, col funzionario Mozzi a coordinare le operazioni.
Completamente distrutto il trattore, un bel danno, con l’innesco dell’incendio dovuto probabilmente ad un corto circuito. Bonificati per bene dagli specialisti dell’Antincendio boschivo prato e bosco. Tanta paura, nessun danno alle persone coinvolte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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