Bilancio positivo per l’Avis di Verolanuova: 481 donazioni nel 2025

Sono 481 le donazioni totali effettuate dall’Avis di Verolanuova lo scorso anno. Il dato è emerso dal bilancio approvato dall’assemblea dei soci e ha messo in evidenza un lieve rialzo delle donazioni svolte nel 2025 (nel 2024 erano state 474). Tanto è stato fatto ma, come emerso dall’assemblea, tanto si vorrebbe fare, anche se sulle donazioni incidono le sospensioni momentanee dei donatori. Non mancano però i nuovi ingressi, anch’essi un buon numero, visto l’arrivo di 40 nuove adesioni, 21 delle quali sono diventate iscrizioni effettive già pronte al dono, mentre altri sono in attesa di poterlo fare.

Trend felice

A fine dello scorso anno i soci avisini attivi per la sezione di Verolanuova erano 343, ai quali si aggiungono 27 collaboratori occasionali. Molto apprezzata dai donatori volontari l’assistenza medica della sezione e le vaccinazioni messe a disposizione per chi dona.

La serata ha fatto anche un reso conto delle diverse attività messe in campo nel 2025 come Avis, tra le quali la festa dei 45 anni della sezione, la Cena in rosso, il Concorso fotografico Avis, l’ingresso nelle scuole medie con il concorso per l’assegnazione della borsa di studio in memoria di Luigi Martinelli, che nel 2025 è andata a Anna Zacchi per il suo disegno sul tema «Uguaglianza: di qualsiasi colore tu abbia la pelle, il sangue ce l’abbiamo tutti rosso», e gli incontri divulgativi svolti all’Iss Mazzolari e al Cfp Zanardelli di Verolanuova.

Le collaborazioni

Non sono mancate poi la partecipazione ad altri eventi e la collaborazione con associazioni locali come gli Alpini per la castagnata dell’1 novembre; con i Vigili del fuoco per la festa dell’1 maggio e per quella di Santa Barbara a dicembre; con l’oratorio Giacinto Gaggia e la parrocchia di San Lorenzo per la festa patronale del 10 agosto; con la Pro Bono, i Giovani X Verola, l’Airno per la corsa podistica e per l’Avix Factor dove collabora anche Radio Basilica. Si tratta di attività che gli avisini sperano di rifare, a partire dalla Cena in rosso, l’organizzazione di un evento per i donatori il 14 giugno, che cade proprio in occasione della Giornata mondiale del donatore.

Gli obiettivi

«Tanto abbiamo fatto – hanno detto la presidente Nicole Ghirardini e il suo vice Virginio Vitalini – ma dobbiamo riuscire a fare ancora di più, ad essere ancora più presenti sul territorio, non solo per garantire le donazioni, ma trovare anche nuovi donatori tra i giovani per far conoscere loro l’importanza del dono che salva e cambia la vita al prossimo che lo riceve».

La sezione Avis di Verolanuova è in via Lenzi 65, dove hanno casa anche i Vigili del fuoco, ed è aperta il martedì e venerdì, dalle 18 alle 19.15 e la domenica mattina dalle 9.30 alle 11.30. Per ricevere informazioni si può telefonare al 338.5013190 o scrivere a avisverolanuova@libero.it.