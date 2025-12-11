«Il vostro sangue mi ha salvata»: la lettera di una mamma all’Avis

La giovane donna ha scritto ai donatori: «Noi malati non conosciamo i vostri nomi, ma viviamo grazie alla vostra generosità»

1 ' di lettura

Una donazione di sangue

Donare sangue non è solo un gesto di altruismo: è donare la vita. Lo sa bene una giovane mamma di Carpenedolo, che, mentre dentro di lei stava regalando la vita a suo figlio, ha rischiato di perdere la sua. Se oggi può vedere la sua creatura crescere è grazie ai volontari dell’Avis, ai quali, tempo fa, ha indirizzato una lunga e commovente lettera, che riassumiamo. L’appello dell’Avis a donare sangue in vista delle Olimpiadi invernali La lettera «Sono una ragazza di Carpenedolo – scrive – e ho u