Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere﻿Cronaca

«Il vostro sangue mi ha salvata»: la lettera di una mamma all’Avis

La giovane donna ha scritto ai donatori: «Noi malati non conosciamo i vostri nomi, ma viviamo grazie alla vostra generosità»
Una donazione di sangue
Una donazione di sangue

Donare sangue non è solo un gesto di altruismo: è donare la vita. Lo sa bene una giovane mamma di Carpenedolo, che, mentre dentro di lei stava regalando la vita a suo figlio, ha rischiato di perdere la sua. Se oggi può vedere la sua creatura crescere è grazie ai volontari dell’Avis, ai quali, tempo fa, ha indirizzato una lunga e commovente lettera, che riassumiamo. L’appello dell’Avis a donare sangue in vista delle Olimpiadi invernali La lettera «Sono una ragazza di Carpenedolo – scrive – e ho u

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario