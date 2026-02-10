Polizia locale di Borgosatollo: in un anno 62 patenti ritirate

Nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, l’Amministrazione comunale ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2025. Numerosi gli accertamenti anagrafici: 486 quelli ordinari, 120 quelli legati alle ospitalità, in particolare temporanee e riferite a cittadini stranieri. Proprio in quest’ambito sono emerse anomalie e situazioni di illegalità, affrontate anche con il supporto degli agenti della Questura di Brescia.

I numeri

Rilevante l’attività di polizia giudiziaria, con 97 interventi che hanno incluso sia atti atipici (appostamenti, pedinamenti), sia atti tipici come perquisizioni, identificazioni, sequestri e accertamenti urgenti, tutti documentati e trasmessi alla Procura. Sono state 131 le comunicazioni tramite Sdi, il Sistema di indagine interforze (Centro elaborazione dati – Sistema d’indagine), utilizzato per lo scambio rapido di informazioni tra le forze dell’ordine. Tra gli interventi anche la collaborazione con la Polizia Locale di Brescia in un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti tra i due territori: un uomo è stato arrestato.

Sul fronte del Codice della strada, che resta una delle competenze principali della Locale, il 2025 ha fatto registrare 130 sequestri amministrativi (per esempio per mancanza di assicurazione), 23 fermi (guida senza patente o patente ritirata), 836 sospensioni dalla circolazione (in prevalenza per mancata revisione) e 62 patenti ritirate. Il presidio del territorio è avvenuto sia nei turni ordinari, dal lunedì al sabato, sia con servizi serali nei weekend tra maggio e settembre, oltre a due uscite notturne in novembre, nell’ambito del progetto Smart finanziato dalla Regione. In questa occasione, gli uomini della Locale hanno operato congiuntamente con i colleghi di Castenedolo. Da segnalare anche serate di controllo interforze con i Carabinieri di San Zeno.

Gli investimenti

Non è mancato l’investimento in sicurezza: avviato il sistema di videosorveglianza, con particolare efficacia dei varchi dotati di lettura targhe. Acquistati anche vestiario, materiali di consumo e una nuova auto di servizio. Grazie a un bando regionale sono stati finanziati un etilometro e nuove trap-cam mobili, tutte in fase di consegna. Con la collaborazione del comandante e degli agenti, si è proceduto a ridisegnare la viabilità di alcune zone e a supervisionare, insieme all’ufficio tecnico, i lavori di asfaltatura.

«Il 2025 è stato un anno davvero importante per la Polizia Locale – afferma la sindaca Elisa Chiaf –. Si è lavorato come mai prima su molti fronti, con un organico praticamente nuovo. Questo resoconto rappresenta anche un modo per ringraziare pubblicamente il comandante e gli agenti per la disponibilità, l’impegno nel realizzare il programma di mandato e la presenza sul territorio. Nel 2026 ci attendono nuovi obiettivi, che rafforzano l’idea di sicurezza e presidio che abbiamo già iniziato a concretizzare».