Biblioteca di Toscolano Maderno, i prestiti aumentano del 25%

Simone Bottura
Il presidente Marcello Cobelli: «Il digitale ha reso il servizio più moderno e inclusivo». Nel 2025 sono stati 139 i nuovi iscritti
Biblioteca civica di Toscolano Maderno - © www.giornaledibrescia.it
Biblioteca civica di Toscolano Maderno - © www.giornaledibrescia.it
La biblioteca comunale di Toscolano Maderno dà i numeri. E sono numeri che raccontano una realtà in crescita, dinamica, capace di coinvolgere. Il bilancio dell’attività 2025 registra un aumento del 25% dei prestiti su base triennale, segnale forte di quanto in paese la lettura sia viva e condivisa. Nel corso dell’anno i prestiti hanno raggiunto quota 22mila.

«L’ampliamento del catalogo, l’attenzione alle nuove uscite editoriali e l’introduzione del prestito digitale – spiega il presidente Marcello Cobelli – hanno reso il servizio più moderno e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze del pubblico. La biblioteca si conferma così un punto di riferimento per studenti, famiglie, appassionati di lettura e cittadini di ogni età». Nel 2025 sono stati 139 i nuovi iscritti che hanno voluto cogliere le opportunità del servizio offerto: il prestito dei volumi disponibili, ma anche la possibilità di ordinare dal catalogo Opac.

Le iniziative

Ma la biblioteca è anche un vivace centro culturale. Nel ’25 ha ospitato 16 incontri con autori e presentazioni, occasioni per ascoltare storie, confrontarsi e sentirsi parte di una comunità che ha voglia di cultura. «L’anno trascorso ha confermato il ruolo centrale della biblioteca come luogo di cultura, incontro e partecipazione. I dati delle attività svolte testimoniano un impegno costante nella promozione della lettura, dell’arte e del dialogo culturale», commenta Cobelli.

Importante anche l’attività espositiva: 8 mostre di arti visive, dalle incisioni alla pittura, fino a linguaggi più contemporanei come la pop art, in un percorso capace di valorizzare artisti affermati e realtà emergenti. Un cammino che ha lasciato il segno. Tra le novità significative, l’acquisizione di un’opera dell’artista Milena Bini: una mela fucsia, collocata nei pressi della biblioteca e ben visibile a tutti. Un segno distintivo che rappresenta simbolicamente la cultura come elemento vitale, attrattivo e condiviso.

