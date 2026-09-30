Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Bialetti, torna l’iconico omino coi baffi: racconterà il caffè sui social

Simbolo del marchio dal 1953, sarà protagonista di ampagna nazionale su Prime Video, Netflix, Infinity e social
L'omino con i baffi di Bialetti
L'omino con i baffi di Bialetti

Dal primo ottobre, in occasione della Giornata internazionale del caffè, Bialetti riporta sulla scena l’omino coi baffi, icona del marchio dal 1953, con una nuova campagna nazionale su Prime Video, Netflix, Infinity e social media. Il personaggio, nato dalla matita di Paul Campani e ispirato a Renato Bialetti, torna per raccontare il caffè prodotto nella torrefazione di Coccaglio e il suo legame con la Moka.

Linguaggio contemporaneo

Ogni giovedì alle 20 l’omino sarà protagonista di nuovi contenuti, trasformando il carosello televisivo di ieri in quello social di oggi. Il tono resterà quello storico, ironico e sintetico, ma il personaggio sarà calato nei linguaggi contemporanei e chiamato a raccontare «il caffè pensato da chi ha inventato la Moka».

Niente AI

La campagna, firmata da Serviceplan Italia, punta soprattutto a Millennials e Gen Z e sceglie volutamente una lavorazione artigianale, senza ricorrere all’intelligenza artificiale. L’omino è stato infatti ridisegnato e animato a mano dal duo Dan e Dav, recuperando anche il celebre «labiale tipografico» dei caroselli originali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Bialetticaffèmokaomino con i baffiCoccaglio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...