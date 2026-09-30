Bialetti, torna l’iconico omino coi baffi: racconterà il caffè sui social

Dal primo ottobre, in occasione della Giornata internazionale del caffè, Bialetti riporta sulla scena l’omino coi baffi, icona del marchio dal 1953, con una nuova campagna nazionale su Prime Video, Netflix, Infinity e social media. Il personaggio, nato dalla matita di Paul Campani e ispirato a Renato Bialetti, torna per raccontare il caffè prodotto nella torrefazione di Coccaglio e il suo legame con la Moka.
Linguaggio contemporaneo
Ogni giovedì alle 20 l’omino sarà protagonista di nuovi contenuti, trasformando il carosello televisivo di ieri in quello social di oggi. Il tono resterà quello storico, ironico e sintetico, ma il personaggio sarà calato nei linguaggi contemporanei e chiamato a raccontare «il caffè pensato da chi ha inventato la Moka».
Niente AI
La campagna, firmata da Serviceplan Italia, punta soprattutto a Millennials e Gen Z e sceglie volutamente una lavorazione artigianale, senza ricorrere all’intelligenza artificiale. L’omino è stato infatti ridisegnato e animato a mano dal duo Dan e Dav, recuperando anche il celebre «labiale tipografico» dei caroselli originali.