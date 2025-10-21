Berlingo contro il trasloco dei rifiuti dalla Vallosa alla Macogna

Daniele Piacentini

Il no arriva a dieci anni dalla più grande manifestazione green di tutta la Bassa: tra i materiali ci sono anche il Pcb e le diossine del Sin Caffaro

Spostare i rifiuti – tra cui Pcb e diossine del Sin Caffaro – dalla Vallosa di Passirano alla Macogna, in territorio di Cazzago, ma in linea d’aria molto più vicina ai centri abitati di Berlingo e della sua frazione Berlinghetto, fa discutere. Il no arriva dai residenti e dagli amministratori del paese della Bassa e sabato scorso, il Consiglio comunale di Berlingo ne ha discusso a lungo. Cosa dicono le ultime analisi delle acque a valle della discarica Vallosa In aula Si è discusso sull’«opposiz