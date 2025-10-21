Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Berlingo contro il trasloco dei rifiuti dalla Vallosa alla Macogna

Daniele Piacentini
Il no arriva a dieci anni dalla più grande manifestazione green di tutta la Bassa: tra i materiali ci sono anche il Pcb e le diossine del Sin Caffaro
Loading video...
No ai rifiuti dalla Vallosa alla Macogna

Spostare i rifiuti – tra cui Pcb e diossine del Sin Caffaro – dalla Vallosa di Passirano alla Macogna, in territorio di Cazzago, ma in linea d’aria molto più vicina ai centri abitati di Berlingo e della sua frazione Berlinghetto, fa discutere. Il no arriva dai residenti e dagli amministratori del paese della Bassa e sabato scorso, il Consiglio comunale di Berlingo ne ha discusso a lungo. Cosa dicono le ultime analisi delle acque a valle della discarica Vallosa In aula Si è discusso sull’«opposiz

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario