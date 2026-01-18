A Borgo Trento la benedizione di cani e gatti per Sant’Antonio Abate

C’è chi abbaia per attirare l’attenzione, chi scodinzola felice e chi passeggia sul sagrato incuriosito. A Borgo Trento, davanti alla chiesa della parrocchia Cristo Re, erano loro i protagonisti: cani e gatti, di tutte le taglie e razze.

Da ormai cinque anni, infatti, è tradizione nel quartiere cittadino che in occasione della ricorrenza legata a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, le famiglie con i loro animali ricevano la benedizione dal parroco don Renato Baldussi. È stato proprio lui, infatti, fra il 2021 e il 2022 a portare la tradizione in città: «Per noi è molto importante questo momento – ha detto Beatrice Nardo, consigliera comunale – perché valorizza il legame affettivo fra gli umani e gli animali. Questo quartiere ha da sempre supportato le iniziative che migliorano la socialità e questa tradizione sostiene i legami che si creano con i nostri animali».

Anche da altri quartieri

A partecipare alla breve cerimonia sono stati in tantissimi, anche da altri quartieri: Borgo Trento, infatti, è l’unico quartiere cittadino ad aver adottato la tradizione che è molto praticata, invece, nelle zone agricole, dove si benedicono gli animali che lavorano con l’uomo.

«Sant’Antonio Abate – ha detto il parroco Baldussi – ha vissuto la sua vita nel deserto, sempre in compagnia di animali. Questa benedizione è importante perché gli animali sono preziosi per gli uomini, devono vivere la loro vita da animali non possiamo trattarli come uomini, ma dobbiamo voler loro bene perché sono creature di Dio, fanno parte della nostra quotidianità. Nelle campagne in questi giorni i preti sono andati nelle stalle a benedire cavalli, mucche, maiali».

L’unica esperienza analoga in città è quella di San Francesco.

In chiesa è stato esposto anche dipinto di Sant’Antonio. Fra i partecipanti anche qualcuno arrivato da altre parti della città: «Siamo orgogliosi che questa tradizione sia nata nel nostro quartiere – ha detto il presidente del Cdq, Antonio Tucci –. Molti sperano che si cominci a fare anche in altre zone».