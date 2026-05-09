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Beccalossi: l'Inter aspetta San Siro per il minuto di silenzio

Niente commemorazione all'Olimpico per l'ex numero 10: il club preferisce attendere l'abbraccio corale del pubblico amico nella prossima sfida interna
Lautaro Martinez con il lutto al braccio in ricordo di Evaristo Beccalossi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Lautaro Martinez con il lutto al braccio in ricordo di Evaristo Beccalossi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Un tributo a metà, sospeso tra il rispetto della norma e la volontà di rendere un omaggio davvero solenne. Chi si aspettava che il fischio d’inizio di Lazio-Inter fosse preceduto dal classico minuto di raccoglimento per Evaristo Beccalossi è rimasto deluso. Ma dietro il silenzio mancato all'Olimpico non c’è solo il rigido protocollo della Federcalcio: c’è una precisa scelta di cuore e di opportunità firmata dall'Inter.

La scelta del club

È stata proprio la società nerazzurra, infatti, a tessere la trama della commemorazione. Pur scendendo in campo con il lutto al braccio – autorizzato in extremis dalla Figc – il club ha chiesto espressamente di non osservare il minuto di silenzio nella cornice romana.

Il motivo è chiaro: l’Inter vuole che il massimo tributo al «suo» numero 10 avvenga tra le mura amiche di San Siro. Una scelta per garantire a Beccalossi l’abbraccio corale del suo pubblico nella prossima partita casalinga, trasformando un obbligo burocratico in un momento di profonda commozione collettiva.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Evaristo Beccalossiminuto di silenzioInterRomaMilano
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