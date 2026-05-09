Beccalossi: l'Inter aspetta San Siro per il minuto di silenzio

Un tributo a metà, sospeso tra il rispetto della norma e la volontà di rendere un omaggio davvero solenne. Chi si aspettava che il fischio d’inizio di Lazio-Inter fosse preceduto dal classico minuto di raccoglimento per Evaristo Beccalossi è rimasto deluso. Ma dietro il silenzio mancato all'Olimpico non c’è solo il rigido protocollo della Federcalcio: c’è una precisa scelta di cuore e di opportunità firmata dall'Inter.