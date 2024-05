Bcf Dream Cup, il torneo di calcio inclusivo in diretta su Teletutto

È stato soprannominato il «torneo senza limiti» perché porta un messaggio, e lo mette in pratica, di inclusione fuori e dentro il campo. Conto alla rovescia per «Bcf Dream cup 2024», seconda edizione dell’iniziativa che sarà ospitata, nel fine settimana, al centro sportivo di via Gatti, in città.

Per due giorni, sabato 25 e domenica 26 maggio, lo sport si farà strumento di aggregazione e si getteranno le basi (e raccoglieranno fondi) per creare una squadra di calcio per persone, ragazzi e ragazze, con disabilità intellettiva di Brescia che si chiamerà «Brescia Calcio femminile for special» e parteciperà al campionato Figc a partire da settembre.

Leggi anche Bcf Dream Cup, cercansi fondi per la prima squadra di calcio per atleti con disabilità intellettiva

Il programma

Appuntamento sabato e domenica al Centro sportivo Epas di via Gatti: si parte alle 10 di sabato con la consegna delle maglie e la formazione delle squadre. Alle 11 il calcio d’inizio del torneo: a mostrarlo e raccontarlo in diretta tv ci saranno le telecamere di Teletutto. Il nostro gruppo editoriale, infatti, è media partner dell’evento e così Clara Camplani e Marco Recalcati, in diretta dalle 11 e fino al tg, racconteranno il primo giorno dell’evento.

Oltre 400 giocatori e 3mila spettatori hanno partecipato alla prima edizione di «Dream cup» dello scorso anno. Quest’anno, oltre ad «andare oltre i limiti» ci saranno anche i primi «open day» per creare la squadra: insieme ad «Insuperabili», realtà che ha creato un metodo per la crescita psicofisica di calciatori e calciatrici con disabilità, lo staff ha iniziato una formazione teorica specifica che, nel fine settimana, passerà all’atto pratico.

Un team di 5 persone con competenze tecnico-sportive, psico-educative e manageriali seguiranno i 15 componenti della squadra, ragazzi e ragazze, negli allenamenti settimanali e nelle partite dando supporto a loro e alle famiglie coordinandosi anche la scuola.

Ma non si giocherà solo a calcio: sabato alle 15 si terrà il convegno «La persona al centro dello sviluppo sostenibile delle aziende» e domenica alle 13 la tavola rotonda «Sport e prevenzione - Combattere il papilloma virus». Sabato alle 20, poi, ci sarà il concerto della «Si può fare band» e domenica alle 17.30 le premiazioni del torneo.

Come partecipare

Per iscriversi alla Dream Cup c’è ancora qualche ora: entro venerdì va fatta una donazione minima di 15 euro specificando, nella causale, «Dream cup». Tutte le informazioni si possono trovare collegandosi al sito www.bresciacalciofemminile.it.