Basta veleni: «Santa Lucia, libera Brescia dalle polveri sottili»

In tutte e cinque le centraline dell’agglomerato di Brescia che misurano la qualità dell’aria, in particolare le Pm10, sono stati superati i 35 giorni di limite imposti da norme europee e nazionali.

La denuncia

A denunciarlo è il tavolo Basta veleni che in un flash smog di fronte alla centralina del Broletto ha diffuso i dati dell’inquinamento atmosferico delle ultime settimane di novembre.

Nel confronto con lo scorso anno, la situazione sembra peggiorata, come spiegano: «A-Centralina BS del Broletto (in Ztl) passa da 35 a 37 giorni di superi; B-Centralina BS del Villaggio Sereno passa da 47 a 48 giorni di superi; D-Centralina di Rezzato passa da 52 a 54 giorni di superi; E-Centralina di Sarezzo passa da 27 a 30 giorni di superi; F-Centralina BS di via Tartaglia passa da 34 a 36 giorni di superi».

La centralina di rilevazione in Broletto - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

I rischi

«La regione Lombardia e il Comune di Brescia – è stato detto – si affannano a sostenere che la situazione va migliorando da alcuni anni, ma dire che la qualità dell’aria odierna è migliore di quella di due anni fa non vale a poter rassicurare la popolazione sul fatto che non esistono più rischi, anzi se ne conoscono sempre di più».

Gli attivisti di Basta veleni hanno consegnato una letterina a Santa Lucia chiedendo di liberare la città dalle polveri sottili.