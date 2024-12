Baskin con i campioni nelle scuole di Concesio

Seicento alunni delle due scuole secondarie di Concesio hanno potuto toccare con mano l’importanza dell’inclusione. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità gli alunni, grazie al coordinamento della professoressa Concetta Fico e al supporto del Comune di Concesio, hanno vissuto momenti di integrazione concreta: guidati da allenatori qualificati, hanno giocato a baskin, a pallacanestro a squadre miste e a pallavolo integrata. Presente anche l’associazione Icaro con il basket in carrozzina. Alla mattinata hanno preso parte anche gli atleti paralimpici Federico Bicelli e Davide Foglio. Gli studenti hanno portato cartelloni e oggetti realizzati da loro in classe.

Nelle scuole secondarie del paese sono presenti circa quaranta studenti con disabilità. «Da diversi anni l’istituto comprensivo di Concesio porta avanti iniziative legate all’inclusione – spiega la dirigente scolastica Elena Stefanoni –: non solo in ambito sportivo, ma anche in tutte le altre materie». La giornata ha previsto anche un intervento musicale curato dai docenti Antonino Castronovo e Lia Moretti. La mattinata è andata molto bene: i ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo per le iniziative organizzate e anche una particolare attenzione al tema della disabilità.