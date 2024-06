Maltempo, la base scout di Piazzole è chiusa e «chiede» aiuto

La base scout di Piazzole, incantevole luogo di ritrovo nei boschi tra Gussago e Brione, chiede aiuto. Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia bresciana una settimana fa non ha risparmiato nemmeno la proprietà della fondazione San Giorgio, rimasta isolata a causa di frane e smottamenti che hanno portato alla temporanea chiusura (ancora in essere) della strada provinciale 10, unica via di accesso all’area.

In puro stile scout, i volontari si sono rimboccati le maniche e - ottenuto un permesso speciale - nelle ore scorse hanno percorso la via provinciale e raggiunto Piazzole per verificare i danni causati dall’alluvione e per mettere in sicurezza i luoghi.

(In)sicurezza

«Le case hanno subito danni trascurabili - spiega Paolo Torri della Fondazione San Giorgio -. Rilevanti sono invece i danni alle strade e al bosco. Si sono verificati gravi erosioni e smottamenti sulla via di accesso ai fabbricati e sulle strade forestali interne al fondo. I canali di scolo e le opere di regimazione delle acque sono state colmate e danneggiate. Anche alcune reti interrate sono state divelte dall’erosione dell’acqua. I danni necessitano di opere urgenti di messa in sicurezza per realizzare piste provvisorie che consentano di accedere agli immobili, attualmente non accessibili, senza rischi. A seguire sarà necessario ripristinare e consolidare tutti gli alvei dei torrenti e le strade forestali interne».

I segni lasciati dalle forti e prolungate piogge - © www.giornaledibrescia.it

Quanto accaduto mette a rischio la possibilità di continuare le attività scout in sicurezza ora che sta iniziando la stagione dei campi estivi. Tanto che la serata dei bivacchi a Piazzole prevista per il 20 giugno è stata annullata.

Come donare

La Fondazione San Giorgio, proprietaria del fondo, promuove con urgenza una raccolta fondi aperta a tutti i suoi sostenitori, «per far fronte a questa emergenza e per ripristinare la base di Piazzole, in modo da poter continuare a offrire un luogo sicuro e stimolante per i giovani e le giovani scout e non scout che durante tutto l’anno vivono esperienze immersi nella natura della base».

A cosa serviranno le risorse raccolte? «Saranno destinate alla riparazione delle strutture danneggiate, alla sostituzione delle attrezzature compromesse e alla messa in sicurezza delle strade e dei terreni» precisa Paolo Torri.

Chi volesse effettuare una donazione, può utilizzare le seguenti coordinate bancarie per procedere con un’offerta tramite bonifico sul conto corrente intestato a Fondazione San Giorgio onlus: Iban IT83U0873511209071000710250; causale: erogazione liberale emergenza alluvione base Piazzole.