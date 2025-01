Base jumper morto a Campione: si cercano i suoi ciondoli

Due ciondoli di grande valore affettivo: sono quelli che Matteo Rodolfo Maranca ha perso nel tragico schianto che gli è costato la vita. L’incidente era avvenuto lo scorso dicembre a Campione sul Garda, dopo un lancio con la tuta alare. Ora i familiari vorrebbero ritrovare questi pendenti, e così hanno lanciato un appello via social.

Il post

Il post è comparso sul gruppo Facebook Pubblica assistenza volontari Tremosine Odv.

«Buongiorno a tutti», scrive Dilva tramite una delle amministratrici del gruppo. «Sono la mamma di Matteo (Matè Charro per gli amici) che purtroppo ha perso la vita in un incidente con il paracadute a Campione sul Garda in data 9 dicembre 2024. In questa circostanza ha perso le due telecamere che aveva in dotazione e due ciondoli, molto importanti per noi come valore affettivo».

I ciondoli

I ciondoli, spiega la donna nel post, sono un «simbolo del volo» e un cuore contenente le ceneri del cane del ragazzo, Charro. L’appello a chiunque li trovasse è quello di consegnare questi due ciondoli alla stazione dei Carabinieri di Limone sul Garda, oppure al parroco di Campione.