Tragedia a Campione sul Garda, base jumper si lancia dalla parete rocciosa e muore

Tragedia questa mattina a Campione sul Garda, dove un base jumper è morto dopo essersi schiantato contro la falesia mentre era in volo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, si tratterebbe di un turista straniero, che si è lanciato nonostante nella località gardesana il parapendio sia vietato da un’ordinanza del sindaco che risale al 2019.

L’incidente

La parete rocciosa che sovrasta la parte Nord di Campione - © www.giornaledibrescia.it

Lo sportivo si era lanciato questa mattina attorno alle 11, probabilmente in compagnia di un amico, quando per ragioni ancora da capire ha perso il controllo della sua vela e si è schiantato contro la parete rocciosa. Il compagno, quando si è reso conto di non essere più in contatto con l’amico, ha subito raggiunto un centro sportivo che sorge proprio nelle vicinanze della parete che sovrasta la zona Nord di Campione. Da qui ha lanciato l’allarme, dopo aver individuato la vela dell’amico impigliata nelle rocce.

Tempestivamente sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso da Verona, insieme agli uomini del Soccorso alpino e ai carabinieri. Purtroppo, quando i rocciatori hanno raggiunto il punto dello schianto, si sono resi conto che l’uomo era deceduto. Il corpo è stato recuperato con il verricello calato dall’elicottero.