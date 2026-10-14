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Banda della minicar, gli autori delle aggressioni sono due minorenni

L’accusa per il 16enne e il 17enne individuati a Roma è di tentato omicidio: colpito anche l’attore Davide Iacopini. Uno dei ragazzi sarebbe figlio di un carabiniere
L'attore Davide Iacopini, uno degli aggrediti dalla banda della minicar
L'attore Davide Iacopini, uno degli aggrediti dalla banda della minicar

Sono due minorenni – un 16enne e un 17 enne – gli autori delle aggressioni all'attore Davide Iacopini e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, a bordo di una minicar. I due sono stati individuati dai carabinieri e dagli agenti della polizia locali coordinati dai pm di Roma. Il giovane alle guida della minicar nera vive a Monteverde, il suo amico a Testaccio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della Procura presso il tribunale dei minori.

Uno dei denunciati per le aggressioni sarebbe figlio di un carabiniere e in particolare  sarebbe proprietario del mezzo. Alla minicar nera si è arrivati grazie anche alla testimonianza di un meccanico che ha raccontato di avere montato dei led rossi in prossimità dalla targa e posto degli adesivi sulla minicar utilizzata dai due. Secondo quanto raccontato i due tra il 4 e il 5 ottobre stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. L'accusa per i due – denunciati a piede libero – , è di tentato omicidio ma ora toccherà alla Procura dei minori valutare l'impianto accusatorio.

Sul cellulare di uno dei minori è stata trovata una applicazione che monitorava i movimenti di quelle che i genitori di minori scaricano per controllare i figli.

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