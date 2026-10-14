Banda della minicar, gli autori delle aggressioni sono due minorenni

L’accusa per il 16enne e il 17enne individuati a Roma è di tentato omicidio: colpito anche l’attore Davide Iacopini. Uno dei ragazzi sarebbe figlio di un carabiniere

14 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'attore Davide Iacopini, uno degli aggrediti dalla banda della minicar Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti banda della minicarminicarRoma Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...