Bancarelle, dolci e vin brulé: torna a San Zeno il Mercatino di Natale

Appuntamento per le vie del centro alle porte di Brescia lunedì 8 dicembre con la 22esima edizione del tradizionale ritrovo
Mercatino di Natale (foto di repertorio)
San Zeno Naviglio si prepara a rivivere la magia del Natale con la ventiduesima edizione dei tradizionali Mercatini, in programma per lunedì 8 dicembre. Un appuntamento ormai storico che, anno dopo anno, ha saputo trasformarsi in un vero e proprio ritrovo, capace di coinvolgere tutta la comunità e attirare visitatori da tutta la provincia.

Organizzati dall’Associazione Mercanti del Naviglio, con il patrocinio del Comune di San Zeno Naviglio, i Mercatini rappresentano un momento di incontro, condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali.

«Ogni edizione è un viaggio tra sapori antichi e passioni contemporanee – afferma il sindaco Marco Ferretti – un evento che custodisce le radici della nostra comunità e rinnova, anno dopo anno, lo spirito del Natale. Non è solo festa: è appartenenza, è memoria condivisa, è la bellezza dello stare insieme».

Le vie del centro storico si animeranno con bancarelle di creazioni artigianali, dolci e vin brulé, musiche e luci che renderanno l’atmosfera unica e suggestiva. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i volontari, agli sponsor, alla Protezione civile, alle forze dell’ordine e a chi, con dedizione, rende possibile ogni anno questa straordinaria giornata.

«Ventidue anni sono un traguardo importante – scrive l’Associazione Mercanti del Naviglio, composta da Lucia Roversi (presidente), Elena Ziliani (vicepresidente), Giorgia Gualdi (segretario), Simone Campetti e Federico Solari – un percorso fatto di passione e lavoro condiviso, che ha trasformato una semplice iniziativa in un appuntamento atteso e amato da tutta la comunità. Non si trovano solo oggetti, ma emozioni e legami».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

