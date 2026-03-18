Bimbo di 4 anni si allontana dalla mamma e sale su un bus in partenza

È successo tutto in pochi secondi. L’incubo di ogni genitore, perdere di vista il proprio figlio solo per qualche istante e non trovarlo più tra la folla. «Dove è finito?». «Lo ha preso qualcuno». Pensieri che corrono veloci nella testa, mentre la paura si trasforma in angoscia. Fortunatamente questa volta il terrore, nel giro di pochi minuti, ha lasciato spazio a un lungo sospiro di sollievo, a un pianto di gioia quando la madre ha riabbracciato il suo piccolo di soli 4 anni.

Il caso

È successo questa mattina fuori dalla stazione ferroviaria di Brescia, dove il bambino, dopo aver lasciato la mano della mamma, perdendosi tra la folla, è salito su un autobus in partenza. Quando le porte si sono chiuse ormai era troppo tardi. Il piccolo è rimasto sul mezzo, mentre la donna è rimasta in stazione, senza rendersi conto di nulla. Ad accorgersi è stato, invece, l’autista che quando ha visto il bambino – all’altezza di via Dei Mille, dopo poche centinaia di metri – ha chiamato subito il 112. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno rassicurato il bambino spaventato.

Lieto fine

Nel frattempo la madre si è rivolta con la voce rotta dalla disperazione ai militari dell’Esercito presenti in stazione. Sono bastate due telefonate e alla fine il piccolo ha riabbracciato la sua mamma. Una storia a lieto fine, anche grazie alla prontezza del conducente dell’autobus.