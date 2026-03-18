Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Bimbo di 4 anni si allontana dalla mamma e sale su un bus in partenza

Simone Bracchi
Il fatto è successo alla stazione ferroviaria di Brescia, ma grazie alla pronta segnalazione dell’autista e dell’intervento della Polizia il piccolo è stato riconsegnato alla donna
Un autobus e una volante della Polizia di Stato
Un autobus e una volante della Polizia di Stato
AA

È successo tutto in pochi secondi. L’incubo di ogni genitore, perdere di vista il proprio figlio solo per qualche istante e non trovarlo più tra la folla. «Dove è finito?». «Lo ha preso qualcuno». Pensieri che corrono veloci nella testa, mentre la paura si trasforma in angoscia. Fortunatamente questa volta il terrore, nel giro di pochi minuti, ha lasciato spazio a un lungo sospiro di sollievo, a un pianto di gioia quando la madre ha riabbracciato il suo piccolo di soli 4 anni.

Il caso

È successo questa mattina fuori dalla stazione ferroviaria di Brescia, dove il bambino, dopo aver lasciato la mano della mamma, perdendosi tra la folla, è salito su un autobus in partenza. Quando le porte si sono chiuse ormai era troppo tardi. Il piccolo è rimasto sul mezzo, mentre la donna è rimasta in stazione, senza rendersi conto di nulla. Ad accorgersi è stato, invece, l’autista che quando ha visto il bambino – all’altezza di via Dei Mille, dopo poche centinaia di metri  ha chiamato subito il 112. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno rassicurato il bambino spaventato.

Lieto fine

Nel frattempo la madre si è rivolta con la voce rotta dalla disperazione ai militari dell’Esercito presenti in stazione. Sono bastate due telefonate e alla fine il piccolo ha riabbracciato la sua mamma. Una storia a lieto fine, anche grazie alla prontezza del conducente dell’autobus.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
bambino si perdeautobusPolizia di StatoEsercitopauraBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario