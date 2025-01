Bambina ferita dallo sparo, arrivano piccoli segnali di speranza

Dopo 96 ore in ospedale a Bergamo potrebbe essere giunto il momento del risveglio

L'ospedale Giovanni XXIII dov'è ricoverata la bambina

A oltre 96 ore di distanza dal ferimento della piccola dal colpo di pistola partito accidentalmente dalla pistola trovata in camera dei genitori a Gardone Val Trompia, piccoli e flebili segnali di speranza sembrano filtrare dall’osservazione in corso della bimba all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Bimba ferita dallo sparo di una pistola: «È in fin di vita» La verifica La necessità in questo casi è di verificare la risposta della piccola alle sollecitazioni. Da qui la riduzione proporzionale i