Bimba ferita dalla pistola: nuovi accertamenti nella casa di Gardone

Ieri i tecnici sono tornati nell’abitazione: si cerca di capire se l’arma potesse essere già carica e col cane armato

La Scientifica all'esterno della villetta di Gardone - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Mentre ieri sera i tecnici della Sis dei carabinieri sono tornati nella villetta di Gardone Val Trompia per accertamenti balistici, la Procura della Repubblica ha iscritto tra gli indagati anche la madre della piccola ferita dalla pistola del padre. Le ipotesi di accusa sono lesioni colpose e omessa custodia dell’arma. Secondo gli inquirenti emergerebbero divergenze nel racconto dei due coniugi in merito soprattutto a chi abbia deciso di tenere la pistola, legalmente detenuta, in camera da letto