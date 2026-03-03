Con la Bam torna la domenica ecologica: come cambia la viabilità

Domenica 8 marzo torna la Bam e come da tradizione torna anche la domenica ecologica con il centro storico chiuso al traffico veicolare privato (valgono le deroghe per i mezzi di emergenza e soccorso, le forze dell’ordine, le persone disabili...) dalle 8.30 alle 14.30.

Le modifiche alla viabilità

Il divieto di circolazione interesserà l’area delimitata esternamente da via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Pusterla e via Filippo Turati: in queste strade, pur non essendo operante il divieto, il Comune invita la cittadinanza a evitare l’utilizzo delle automobili private nella fascia oraria mattutina, in considerazione dello svolgimento della maratona.

Una domenica ecologica in città

Anche per questo, come da tradizione, sarà disponibile il «biglietto unico» che permetterà di viaggiare per tutto il giorno sul trasporto pubblico (bus e metro) dell’area urbana di Brescia con un solo biglietto. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità.

Inoltre, chi arriva da fuori città, potrà utilizzare i parcheggi scambiatori di Prealpino, Casazza, Poliambulanza e Sant’Eufemia-Buffalora: «Invitiamo la cittadinanza a sfruttare le agevolazioni del trasporto pubblico o a utilizzare la biciletta – ha detto il vicesindaco Alessandro Manzoni – così da non sovraccaricare la città che sarà attraversata da migliaia di podisti».

Sulle strade ci saranno una settantina di agenti della Polizia Locale e 450 volontari che aiuteranno sul percorso: «Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché abbiamo raggiunto in anticipo rispetto al solito il nostro limite di capienza – ha detto Loretta Pagliarini dell’organizzazione Bam –: per le competitive siamo a 5mila, 2300 per la non competitiva, mentre la Family Walking è arrivata a circa 1000 persone e le iscrizioni restano aperte, anche la stessa mattina».

Una novità: la mezza mararona per atleti paralimpici partirà 25 minuti prima rispetto alle altre due gare e ha già una trentina di iscritti.

In bicicletta

Torna anche quest’anno il «Punto Bici» con «BiciCheck», gestito da BiciBrescia – il progetto del Comune di Brescia nato nel 2022 per promuovere la mobilità ciclistica –: dalle 10 alle 13 i tecnici di Brescia Mobilità saranno a disposizione per un check up

gratuito oppure manutenzioni e piccole riparazioni delle biciclette.