Bam 2026, la mappa, i divieti e le modifiche alla viabilità: cosa sapere

Domenica 8 marzo in città c’è la Brescia Art Marathon: per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste numerose chiusure al traffico e divieti di sosta
Un momento della gara nel 2025 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Un momento della gara nel 2025 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Domenica 8 marzo torna la Brescia Art Marathon (Bam) 2026, con partenza e arrivo in Piazza della Loggia. Il percorso si snoda attraverso il centro storico e le periferie di Brescia, toccando vie come S. Faustino, Pusterla, viale Europa, via Volturno, viale Venezia fino a Piazza Paolo VI.​

Viabilità e divieti

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste numerose chiusure al traffico e divieti di sosta con rimozione forzata lungo il percorso, attivi soprattutto nella mattinata dell’8 marzo, per garantire sicurezza ai maratoneti. Per i dettagli completi, è possibile consultare l’ordinanza completa.

In concomitanza con la Bam, è prevista la domenica ecologica, con il «biglietto unico» che permetterà di viaggiare per tutto il giorno sul trasporto pubblico (bus e metro) dell’area urbana di Brescia con un solo biglietto. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità. E chi arriva da fuori città, potrà utilizzare i parcheggi scambiatori di Prealpino, Casazza, Poliambulanza e Sant’Eufemia-Buffalora. Le linee bus urbane (2, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17) adotteranno percorsi alternativi con deviazioni, cambi di fermate e capolinea provvisori dalle 8 circa alle 15, mentre sono revocate alcune corsie preferenziali bus/taxi.

Il centro storico (delimitato da Via Spalto San Marco, Via Vittorio Emanuele II, Via dei Mille, Via Calatafimi, Via Lupi di Toscana, Via Leonardo da Vinci, Via Pusterla e Via Turati) è chiuso al traffico veicolare privato dalle 8.30 alle 14.30, con deroghe per emergenze, forze dell’ordine e disabili; si invita a evitare auto private nella fascia mattutina.

