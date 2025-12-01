Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Balotelli, estinto il reato: chiuso il caso guida in stato d’ebbrezza

Pierpaolo Prati
Il 35enne calciatore, attualmente in cerca di una maglia, era finito nei guai per l’uscita di strada che nell’autunno del 2023. Saldato il suo conto con la giustizia dopo i tre mesi di volontariato con i bambini
Loading video...
Balotelli, reato estinto grazie al volontariato
AA

Si è sempre presentato puntuale, ha completato il percorso senza saltare un’ora, ha legato con i bambini che gli sono stati affidati e che, per quattro ore a settimana nell’arco di tre mesi, ha aiutato a fare i compiti. Il giudice dell’udienza preliminare Alessandra Sabatucci ha preso atto della positiva relazione dei responsabili di «Bimbo chiama Bimbo» e chiuso con esito positivo il fascicolo. Entrato in aula con l’accusa di guida in stato d’ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, Mario Balotelli ne è uscito indenne: conto con la giustizia saldato e reato estinto.

Il 35enne calciatore, attualmente in cerca di una maglia, era finito nei guai per l’uscita di strada che l’aveva visto protagonista nell’autunno del 2023. Balotelli perse il controllo della sua Audi Rs6 in via Orzinuovi in città e finì a sbattere contro un guardrail. La macchina ne uscì distrutta, lui pressoché illeso.

Agli agenti della Polizia Locale che gli chiesero di sottoporsi alle verifiche sullo stato psicofisico l’attaccante, che ha militato tra le altre nel Manchester City, nell’Inter e nel Milan, aveva opposto un no deciso, innescando la denuncia e il procedimento per guida in stato di ebbrezza che si è concluso in tribunale. Balotelli, che è stato assistito dall’avvocato Luca Broli, non era in aula. Nonostante abbia saldato il suo debito con la giustizia la sua attività di volontariato con l’associazione di Mompiano prosegue.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Mario BalotelliBresciaBimbo chiama Bimbo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario