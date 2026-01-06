Bagnolo Mella: mozione unitaria per un nuovo casello sulla A21

Traffico extra-urbano, maggioranza e opposizione trovano l’intesa e in una mozione propongono soluzioni strutturali. Un segnale di collaborazione istituzionale che nasce dal confronto politico.

La questione

Alcune settimane fa si è svolto un incontro tra le forze di maggioranza e di opposizione con l’obiettivo di superare le divergenze emerse nel Consiglio comunale del 27 novembre, quando erano state presentate due mozioni distinte inerenti lo stesso argomento.

«Dal dialogo tra i consiglieri – precisa il sindaco Stefano Godizzi – è nato un documento condiviso che ha permesso di individuare alcune priorità comuni per affrontare in modo efficace il problema del traffico di attraversamento che interessa il territorio comunale».

Un tema particolarmente sentito, soprattutto per l’impatto che il flusso veicolare extra-urbano ha sulla sicurezza, sull’ambiente e sulla qualità della vita dei residenti di Bagnolo Mella. Nel testo della mozione unitaria, che sarà presentata nel prossimo Consiglio comunale, entrambi gli schieramenti hanno indicato, come soluzione prioritaria, la richiesta d’istituire un casello sull’autostrada Brescia-Piacenza, infrastruttura che attraversa il territorio comunale e che rappresenta uno dei principali assi di traffico.

«L’obiettivo – precisa il primo cittadino – è quello di intercettare e regolamentare i flussi veicolari, riducendo il traffico di transito sulle strade locali». In alternativa, o in aggiunta, il documento prevede anche la realizzazione di una deviante est. Il tracciato si innesterebbe all’inizio dell’attuale SpVI Bagnolo-Seniga, in direzione Leno, per proseguire fino all’area di collegamento con la Corda Molle e il casello di Brescia Sud. Un’infrastruttura pensata per alleggerire il carico di traffico sul centro e migliorare i collegamenti sovracomunali.

I commenti

«Si tratta di progetti ambiziosi e complessi, che richiedono necessariamente il coinvolgimento di enti sovraordinati, come Provincia, Regione e concessionari autostradali», conclude Godizzi.

Soddisfatta anche la minoranza: «Le soluzioni contenute nella mozione unitaria sono le proposte – precisa la capogruppo di opposizione Cristina Almici – che il nostro gruppo aveva già illustrato nell’incontro sulla viabilità, alla presenza del presidente della Provincia Emanuele Moraschini e del consigliere delegato Paolo Fontana per risolvere la viabilità a sud di Brescia, dove Bagnolo Mella rappresenta una strozzatura. Si tratta di soluzioni già promosse dalle passate Amministrazioni Almici e Sturla, con atti concreti anche a livello provinciale e ministeriale. Prendiamo atto con favore che l’attuale Amministrazione Godizzi abbia condiviso queste impostazioni, arrivando a un testo comune».