Bagnolo Mella, tentano di rubare gasolio da un camion: tre denunciati

Erano pronti a fare il pieno di gasolio, in un modo alternativo e ovviamente senza pagare, ma sono stati fermati dai carabinieri prima di riuscire a portare a termine il colpo. Tre uomini, di 41, 27 e 26 anni, sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi a Bagnolo Mella mentre tentavano di rubare carburante dal serbatoio di un autoarticolato parcheggiato lungo la strada.
Cosa è successo
L'episodio è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte, durante un servizio di controllo del territorio. I militari della Bassa hanno notato due uomini aggirarsi con fare sospetto attorno a un camion Daf. Quando si sono accorti della pattuglia, i due sono saliti rapidamente su un'Audi A4 Avant, dove ad attenderli c'era un terzo complice al volante. Dopo aver richiuso il bagagliaio, l'auto si è allontanata a forte velocità.
Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale i carabinieri hanno visto uno degli occupanti lanciare dal finestrino un tubo flessibile verde. La fuga è terminata grazie all'intervento di una seconda pattuglia, che ha consentito di fermare l'Audi in distributore di carburante.
A bordo c'erano tre cittadini kosovari. Nell'abitacolo i militari hanno avvertito un forte odore di gasolio e, dal lunotto, hanno notato diverse taniche di plastica. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare undici taniche vuote nel bagagliaio e una consistente quantità di attrezzi: cacciaviti, martello, tenaglia, coltelli, chiavi inglesi, un avvitatore elettrico, un taglierino e un piede di porco. Tra il materiale anche un bastone di ferro lungo 48 centimetri. Il 27enne aveva inoltre con sé un coltello a serramanico.
Confermati i sospetti
I carabinieri sono poi tornati sul luogo in cui era stato avvistato il camion. Il sopralluogo ha confermato i sospetti: il dispositivo antifurto del serbatoio del camion, di proprietà di un'azienda locale, era stato forzato e danneggiato. In particolare, la ghiera di protezione era stata spezzata. A poca distanza è stato recuperato anche il tubo verde, lungo circa due metri, gettato dall'Audi durante la fuga. Il tentativo di sottrarre il carburante è stato quindi interrotto prima che il gasolio venisse prelevato. Il titolare dell'azienda ha presentato denuncia per il tentato furto e il danneggiamento.
La denuncia
I tre uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso e porto abusivo di attrezzi da scasso. Tutto è stato sequestrato. Per tutti saranno inoltre proposte misure di prevenzione, tra cui il foglio di via obbligatorio.