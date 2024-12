Bagnolo Mella, l’abete si rompe e la Giunta compra il boschetto di Natale

Alessandra Portesani

Grande entusiasmo all’inaugurazione tra luminarie e famiglie in festa

2 ' di lettura

Il boschetto di Natale

A Bagnolo si rompe il gigantesco abete natalizio, gli amministratori pagano di tasca propria un «boschetto di Natale». Insomma la Giunta Godizzi è riuscita a trasformare un problema in un’opportunità. Il caso «Avvicinandosi le festività natalizie come Amministrazione comunale abbiamo predisposto l’allestimento delle luminarie per le vie cittadine nonché il posizionamento dell’albero di Natale che da qualche anno campeggia in piazza IV Novembre proprio di fronte al palazzo comunale», spiega il si