Bagnolo Mella, incendio manda in fumo un capannone

Potrebbe essere stata la batteria di uno dei mezzi ricoverati al suo interno a provocare l’incendio che è divampato attorno alle 20,30 in un capannone di via Brescia a Bagnolo Mella in parte occupato da un deposito di materiale edile, in parte da un mega store nel quale si possono trovare abbigliamento, casalinghi ed elettrodomestici.

Le fiamme sarebbero di natura accidentale e sarebbero partite proprio nella porzione di stabile occupata dal magazzino edile. I Vigili del Fuoco, arrivati a Bagnolo Mella con diversi mezzi, sono riusciti a contenerle in tempo, impedendo loro di aggredire anche il negozio adiacente.

Sul posto, al momento del rogo, non ci sarebbero state persone. L’incendio è stato domato in tempi relativamente veloci e si è risolto senza feriti.