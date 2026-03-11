Bagnolo, dopo Almici anche l’ex segretario comunale fa causa al sindaco

Anche l’ex segretario comunale di Bagnolo Mella ha chiesto i danni al sindaco Stefano Godizzi. La vicenda che coinvolge il primo cittadino si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la richiesta di risarcimento danni inviata dall’avvocato dell’onorevole Cristina Almici, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, per 116.905 euro, anche l’ex segretario comunale del paese ha deciso di adire alle vie legali con un’azione risarcitoria.

La nota

«Il nostro ex segretario comunale Giampaolo Brozzi – precisa Godizzi – associandosi all’iniziativa promossa dall’onorevole Cristina Almici, ha avanzato al sottoscritto una richiesta di risarcimento pari a 82.105,31 euro. Il motivo che si legge nelle carte inviateci dal suo legale sta nel fatto che io non lo avrei confermato nell’incarico, azione più che lecita e che avviene quasi ovunque al cambio di Amministrazione, infatti il nuovo esecutivo può decidere di non confermare il segretario comunale in servizio. Ultimo punto, ma non meno importante, io avrei indotto gli amministratori di Asola, Comune mantovano dove non conosco nessuno, a non assumerlo».

La convenzione

Oltre 50mila euro sono stati chiesti per non averlo confermato. «Anche qui siamo proprio all’assurdo – continua Godizzi – perché, tra l’altro, sul punto c’è anche una registrazione relativa al secondo Consiglio comunale dopo il nostro insediamento, registrazione datata 31 luglio 2024, video pubblico e visibile a tutti che chiunque può trovare sul sito del nostro Comune, nel quale proprio il segretario, a precisa domanda del consigliere Cristina Almici che gli chiese del suo futuro a Bagnolo Mella, rispose, cito le sue testuali parole: "Mi interessa chiudere col passato e lo scioglimento della convenzione è una soluzione condivisa".

Ricordo anche che quel punto all’ordine del giorno inerente proprio allo scioglimento della convenzione di segreteria con alcuni altri Comuni del Bresciano è forse uno dei pochissimi atti votati all’unanimità. Proprio Almici disse al segretario che come opposizione avrebbe votato sì solamente se lui fosse stato d’accordo di andarsene. Anche di fronte a tutto questo io resto davvero allibito. Quindi di cosa stiamo parlando?».