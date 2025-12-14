Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Tremila Babbi Natale tornano a colorare di rosso il centro città

Francesca Marmaglio
La Babbo running, alla sua 15esima edizione, ha invaso la città con biscotti natalizi, renne e pure qualche Grinch. Senza dimenticare l’obiettivo solidale
Come da tradizione, anche quest’anno i Babbi Natale hanno invaso la città. Più di tremila i partecipanti, con vestito rosso e cappellino in testa, che hanno risposto presente alle 15esima edizione della Babbo running, la corsa non competitiva che celebra il periodo natalizio fra sport e beneficenza. Aggiungendo un euro all’iscrizione la manifestazione, organizzata da Sport Experience ed Eventi Wow con il patrocinio del Comune, è stato possibile donare il ricavato alla scuola Nikolajewka che a Brescia si occupa da anni di disabilità motoria.

In centro a Brescia

Tra musica, animazione e attività per grandi e piccoli, il biscione è partito dal Castello e sceso verso piazzale Arnaldo, per poi diramarsi per le vie del centro storico. «Anche quest’anno Brescia ha partecipato con grande entusiasmo – ha detto Sergio Palazzo, dell’organizzazione –: una bellissima giornata e ci fa piacere che molti abbiano deciso di passare del tempo fra musica e sport offrendo anche sostegno alla causa benefica».

Prima del via anche i saluti istituzionali dell’assessore Alessandro Cantoni: «È davvero bello vedere che la nostra città, anche di domenica, è pronta a muoversi per fare sport e per sostenere una causa solidale. Brescia è proprio così solo grazie ai suoi cittadini».

E così fra babbi e costumi stravaganti come biscottini di natale, pupazzi di neve, elfi e renne, spunta anche il Grinch noto per la sua avversità al Natale, ma che in realtà – come insegna poi la sua storia – vuole rappresentare il vero spirito natalizio, quello che non dipende dai regali o dalle cose materiali, ma dal calore, dall'amore e dalla condivisione comunitaria.

