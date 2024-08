Si alza il sipario sull’attesissima Mostra mercato di Bienno

Da 32 anni la Mostra mercato di Bienno è ispirazione artigiana e artistica: sabato prende il via l’esposizione più famosa della Valcamonica, capace di catalizzare nel borgo medievale quasi 250mila persone, ad aggirarsi tra i 160 espositori «tutti di qualità» e assistere a decine di spettacoli.

Le novità

Molte le novità del 2024, a iniziare dalla partecipazione dei Comuni di Pesaro, Capitale della Cultura 2024, e di Gradara, che collabora con Bienno a una ricerca archeometallurgica per riportare alla luce antiche tecniche di lavorazione dei metalli. Il Borgo degli Artisti 2.0 ha poi realizzato nell’area della Parada «ParadArt», con artisti nazionali e internazionali e, infine, madrina della Mostra sarà Susanna Messaggio. La cerimonia di apertura sarà sabato alle 18 in piazza Benvenuto, alla presenza anche degli assessori regionali Barbara Mazzali e Simona Tironi e del presidente di Confartigianato Eugenio Massetti. La mostra andrà in scena sino al primo settembre nei feriali dalle 17 alle 24 e nei festivi dalle 10 alle 24.

«La nostra mostra è un appuntamento fisso nel programma estivo delle manifestazioni camune - afferma il sindaco Ottavio Bettoni -, quando Bienno apre le porte del suo antico borgo ai tantissimi visitatori che speriamo anche quest’anno possano apprezzare il connubio vincente tra il cuore storico, l’artigianato e l’arte». Il collega di Gradara Filippo Gasperi punta sulla «collaborazione che mira a preservare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale dei due borghi: sono le nostre ricchezze più importanti, l’abbiamo ben compreso e insieme saremo più incisivi».

Filo conduttore

La parola chiave della 32esima edizione è qualità: la Mostra mercato sarà ancora di più improntata sulla qualità e non sulla quantità, grazie alla scelta dei soli artigiani che hanno dato la disponibilità a fare dimostrazioni in loco, per «far comprendere realmente il significato della parola artigiano». Il tema principale del 2024 è legato alle radici, intese come un richiamo alle tradizioni di Bienno e alla storia del ferro: per questo l’elemento predominante sarà il fuoco.

Il programma e tutti i dettagli sono disponibili su www.mostramercatobienno.it. Sarà attiva una navetta da Esine con corse ogni venti minuti verso Bienno.