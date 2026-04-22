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Aveva in casa un chilogrammo di cocaina: arrestato 52enne a Rovato

Paolo Bertoli
Operazione antidroga della Squadra Mobile. L’uomo, bresciano, ha alle spalle numerosi precedenti per reati legati agli stupefacenti
La droga sequestrata dalla Mobile
La droga sequestrata dalla Mobile
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La prima segnalazione riguardava un appartamento di Rovato. Secondo chi ha contattato la Polizia in quelle stanze accadeva qualcosa di sospetto. Le verifiche della Squadra Mobile hanno accertato che quell’abitazione fosse occupata da un soggetto già conosciuto, un 52enne bresciano con numerosi precedenti per droga e questo ha giustificato una approfondita perquisizione.

Nell'appartamento è stato trovato un panetto con un chilogrammo di cocaina, 1100 euro in contanti e qualche dosa della stessa sostanza pronte per lo spaccio nascoste negli abiti tenuti in cantina. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato.

Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha disposto anche la misura dell’Avviso Orale di pubblica sicurezza.  

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